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2 kişi hayatını kaybetmişti! EPDK duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Osmaniye'de sulama kanalında elektrik akımına kapılan biri çocuk iki vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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EPDK'den yapılan açıklamada, yaşanan bu olayın basit bir kaza olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek ihmali bulunanların ivedilikle tespit edilip en ağır şekilde cezalandırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Soruşturma kapsamında denetim ekibinin bölgeye yönlendirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede görev yapan elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketinin olaydaki dahli ve varsa ihmal ya da ihmalleri titizlikle araştırılacaktır. Söz konusu iki şirketten alınacak savunmaların ardından gereken adımlar kurumumuz tarafından hızla atılacak, sorumluluğu tespit edilenler en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Elbette bu soruşturma sürecinin sonunda ortaya çıkacak hiçbir karar kaybettiğimiz iki canı geri getirmeyecektir. Unutulmamalıdır ki, en yetkilisinden saha elemanına kadar elektrik ve doğal gaz dağıtım sektöründe görev yapan her bir çalışanın, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularda ihmalkar davranmaya ya da sürecin gerektirdiği sorumluluklarını aksatmaya hakkı yoktur, olamaz."

Aksi yönde davranan sektör temsilcilerinin EPDK'nin yaptırımları ile karşılaşmaya mahkum olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yaşanan bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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