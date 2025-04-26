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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması! AK Partili Hasan Basri Yalçın: "Özgür Özel o ifadeyi kullanmıyor"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması! AK Partili Hasan Basri Yalçın: "Özgür Özel o ifadeyi kullanmıyor"

NTV yayınında İBB'ye yönelik operasyonları değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Özgür Özel, "Ben kefilim, İBB'de bu tür yolsuzluklar olmamıştır" ifadesini kullanamıyor. " dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, NTV canlı yayınında Funda Görey'in sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, hukuki sürece saygı duyulması gerektiğinin altını çizdi.

Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hukuki sürece saygı duymak gerektiğini düşünüyorum. CHP meseleyi siyasallaştırmanın peşine düştü. Biz iktidar partisi olarak, CHP'nin bize yönelttiği suçlamalarla ilgili, mesela hukuki süreç yürürken derinlemesine bir beyanat vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. CHP'den yapılan tüm açıklamalara baktığımızda, yolsuzluk ve hırsızlıkla ilgili hiçbir meseleye değinmeden sadece siyasi meseleymiş gibi eğilim gösteriyorlar. 

Özgür Özel, "Ben kefilim, İBB'de bu tür yolsuzluklar olmamıştır" ifadesini kullanamıyor. Meseleyi getirip, sokak gösterileri, vandallığa varan meseleler, boykot, cunta suçlamaları gibi akılla bağdaşmayan suçlamalarla algı çalışması yapıyor CHP. Dikkat ederseniz devasa bir operasyonlar silsilesinden bahsediyoruz.

"İddianame ortaya çıkacak, mahkeme karar verecek göreceğiz"

İlk operasyonda 100'ü aşkın kimse gözaltına alınıyor, şimdi 50'nin üzerinde kişi gözaltına alınıyor. Yargı büyük bir operasyon tanısıyla hareket ediyor. İddianame ile suçlamalar ortaya çıkacak. Mahkeme bir karar verecek, hepimiz göreceğiz. Gerçekten ortada büyük bir yolsuzluk varsa, İBB'nin parası kültür - sanat meseleleri yüzünden, ihalelerle bir yerlere İmamoğlu'nun şirketlerine akıtılmışsa, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması neyi değiştirir ki?

Hukuki süreç işlemeli, hukuk bir siyasetçi veya bir başka meslekle iştigal eden vatandaşa nasıl davranıyorsa ona göre davranmalı. Bunun sonucunda suçsuz çıkarsanız gerçekten bir kazanım elde etme şansınız var. Özgür Özel, biraz önce söylemeye çalıştım; 'Herhangi bir yolsuzluk olmamıştır.' demeyip, dönüp Cumhurbaşkanımıza 'Cunta lideri.' diyor. Bu hikayeyi başka bir yere çekip, objektif bakış açısını ortadan kaldırmaya yönelk bir işlem."

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