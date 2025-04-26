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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!

 Fenerbahçe Kulübünün 28 Şubat 2025 itibarıyla borcunun 19 milyar 206 milyon lira olduğu açıklandı.

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Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, yapılan denetimin 1 Haziran 2024-28 Şubat 2025 dönemini kapsadığını belirtti.

Leventci, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerini 10 milyar 882 milyon lira, toplam yükümlülüğünü ise 19 milyar 206 milyon lira olarak açıklarken, kulüp öz kaynağının 778 milyon lira olduğunu ifade etti.

Akın: "Stadımızın kapasitesi 64 bin 160'a çıkacak"

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Hamdi Akın, yapılması planlanan stat projesiyle ilgili bilgiler verdi.

Ülker Stadı'na 16 bin 160 seyirci kapasitesi ilavesi yapılacağını söyleyen Akın, şöyle konuştu:

"Stadımızın toplam kapasitesi 64 bin 160'a çıkacak. 2026 yılının nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayacağız, 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1,5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek."

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