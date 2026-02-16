BIST 14.369
DOLAR 43,71
EURO 51,89
ALTIN 7.031,24
HABER /  GÜNCEL

Stajyer kız öğrencilere istismar! TBMM'deki skandalda yeni gelişme: Sanıklar tutuklandı

Stajyer kız öğrencilere istismar! TBMM'deki skandalda yeni gelişme: Sanıklar tutuklandı

TBMM lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar iddiasına ilişkin davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince 9 Şubat'taki duruşmada, sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu ve Halil İlker Güner'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, tahliye edilen sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu ve İbrahim Beşlioğlu'nun tekrar tutuklanmasına karar verdi.

Sanık Halil İlker Güner'i yakalama çalışmaları sürüyor.

İddianameden: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kız kardeşlerin dere yatağında korkunç ölümü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Foto Galeri Kız kardeşlerin dere yatağında korkunç ölümü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kastamonu'da devlet desteği alan eski hükümlü kendi işini kurdu
Kastamonu'da devlet desteği alan eski hükümlü kendi işini kurdu
Arda Güler’e yapılan hareket gündem oldu! İşin içinden Türk çıktı
Arda Güler’e yapılan hareket gündem oldu! İşin içinden Türk çıktı
Eski ABD Başkanı Obama'dan 'uzaylı' açıklaması
Eski ABD Başkanı Obama'dan 'uzaylı' açıklaması
Bütçe Ocak'ta 214 milyar 543 milyon lira açık verdi
Bütçe Ocak'ta 214 milyar 543 milyon lira açık verdi
Orkun Kökçü açıldı kara kartal kanatlandı
Orkun Kökçü açıldı kara kartal kanatlandı
"Ulusal afet hali" ilan edildi! Şap hastalığının boyutu ciddiyetini koruyor...
"Ulusal afet hali" ilan edildi! Şap hastalığının boyutu ciddiyetini koruyor...
Show TV o dizinin fişi çekti! Final yapıyor
Show TV o dizinin fişi çekti! Final yapıyor
A101 ramazan boyunca temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyat kampanyası başlattı
A101 ramazan boyunca temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyat kampanyası başlattı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Bütçe ocak ayında 214 milyar 543 milyon lira açık verdi
Bütçe ocak ayında 214 milyar 543 milyon lira açık verdi
Fabrikada yangın çıktı! 7 kişi hayatını kaybetti
Fabrikada yangın çıktı! 7 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım hükümeti
AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: Soykırım hükümeti