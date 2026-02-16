Kastamonu'da devlet desteği alan eski hükümlü kendi işini kurdu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde "Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi"nden yararlanan 51 yaşındaki Abdurrahman Özcan, deniz kıyısında kafe açtı.

Eski hükümlü Özcan, cezasının ardından memleketi olan Çatalzeytin ilçesine yerleşti. Burada kendine yeni bir hayat kurmaya karar veren Özcan, "Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi"nden yararlanmak için başvuruda bulundu.

İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünün işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, denetimli serbestlik sürecini başarıyla tamamlayan Özcan'ın kendi iş yerini açmasına destek verildi.

Özcan, Çatalzeytin ilçesinde Karadeniz'in kıyısında "Deniz" ismini verdiği kafeyi açtı.

Abdurrahman Özcan, AA muhabirine, cezaevinde aldıkları kurs ve eğitimlerin çıktıktan sonra kendilerine rehberlik ettiğini söyledi.

Bu rehberliğin yeni bir iş kurmasını sağladığını anlatan Özcan, "Çıktıktan sonra da bu iş yerini kurmaya karar verdim. Hayata yeniden başlamak isteyen varsa 'Ben yeniden bir hayat kurmak istiyorum' diyen varsa her yerde mutlu olabilir. Nasıl çiçekler baharın müjdecisi ise bu iş yerini ben çiçekler gibi hayatımda baharın müjdecisi olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Verilen destek için teşekkür eden Özcan, "İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve yöneticilerinin rehberliği ve yakın desteği beni çok memnun ediyor. Ben hala kendilerinin benim takipçim olmaları, denetlemelerini istiyorum. 'Senin için ne yapabiliriz' demelerini bekliyorum. 'Burada bunu yapabilirsin' diyerek bana fikir veriyorlar, yönlendiriyorlar." dedi.

"Buranın bir başarı hikayesi olduğunu görüyoruz"

İnebolu Denetimli Serbestlik Müdürü Arif Özyön, eski bir hükümlünün kendi işini kurmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Denetimli serbestlik sürecinin sadece imza atmaktan ibaret olmadığını dile getiren Özyön, "Denetimli serbestlik hem bir yaptırım hem de bir rehabilitasyon sürecidir. Hükümlüleri birebir takip edip diyalog kurarak onlara rehberlik etme sürecidir. Denetimli serbestlik sadece infaz ve yaptırım süreci değil, topluma kazandırılma ve rehabilitasyon sürecidir." diye konuştu.

Meslek edindirme, hibe destek ve iş kurma projeleri ile hükümlüleri yeniden hayata kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Özyön, "Her hükümlümüz ikinci bir şansı hak ediyor' mottosuyla hareket ediyoruz. Hükümlülerimiz toplum içinde kendisini dışlanmış, etiketlenmiş etkisinden uzaklaşarak yeni bir sayfa açmalarının mutluluğunu yaşıyor. Bu süreç onların topluma kazandırılma, rehabilitasyon ve yeniden suç işlemelerinin azalmasına büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Çatalzeytin'de açılan bu kafenin çok önemli olduğunu belirten Özyön, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hükümlülerimizden birinin kafeterya açılışına şahit olduk. Bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Denetimli serbestlik bu anlamda her türlü projeyi desteklemeye devam ediyor. Bu sebeple buranın bir başarı hikayesi olduğunu görüyoruz. Sahilde böylesine güzel bir konsepte böylesine güzel bir yer açmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra da her türlü rehberliği kendisine vermeye devam edeceğiz."

Denetimli serbestlik müdürlüklerinin Türkiye genelinde bu tür projelere destek verdiğini anlatan Özyön, hibe desteklerinin amacının hükümlüleri topluma yeniden kazandırmak ve onları hayatın içerisine tekrar entegre etmek olduğunu anlattı.

"Sınavlardan sonra gelebileceğimiz yer bu güzel mekan"

İlçede eğitim gören üniversite öğrencilerinden İsmihan Öztürk de bir süredir kafeye geldiğini dile getirerek, "Abdurrahman abi ve Nurhan abla bize aile gibi yaklaşıyor, aile sevgisini hissettiriyor. Onların yeri bende çok ayrı, ikisini de çok seviyorum. Derslerden sonra, sınavlardan sonra, modum düşük olduğunda geliyorum. Burası bana çok iyi geliyor." diye konuştu.

Kadriye Öztürk ise aile sıcaklığı olan deniz kıyısında çok güzel bir mekan olduğunu söyledi.

Esin Hızal da üniversite için ilçeye geldiğini kaydederek, "Ailemizden uzak bir yer olmasına rağmen Abdurrahman abi bize baba sevgisi ve güvenini verdi. Sınavlardan sonra gelebileceğimiz yer bu güzel mekan." ifadelerini kullandı.