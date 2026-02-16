BIST 14.380
İzmir'de "kooperatif" soruşturmasında yeni gelişme: 22 şüpheli adliyede

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’nde “zimmet” iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada, dün yeni operasyon düzenlendi.

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde 'zimmet' iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 23 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 22 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI OLAN BİR ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık' ve 'tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçları olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen bir şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Aralık 2025'te İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik 'zimmet' iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyesi Y.K. ve B.B. tutuklanmış, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada bilirkişi raporları doğrultusunda dün 23 İZBETON A.Ş. çalışanının 2022 yılında sigorta primlerinin Örnekköy 4. Etap'ta çalışmış gibi gösterilmesine ilişkin 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 şüpheli yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 2022 yılında İZBETON A.Ş.'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterilip prim ve maaş ödemesi yapılan mühendis ve çalışanlar olduğu kaydedilmişti.

 

