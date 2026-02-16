BIST 14.380
DOLAR 43,71
EURO 51,89
ALTIN 7.032,13
EKONOMİ

İş Bankası'na Global Finance'ten özel bankacılık ödülü

Türkiye İş Bankası, "Global Finance" tarafından düzenlenen "Özel Bankacılık Ödülleri"nde, küresel düzeyde "Özel Bankacılık Alanında Ticari İşletme Sahipleri İçin En İyi Banka" ödülüne layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen törende, ödülü İş Bankası Özel Bankacılık Müdürü Tuba Tepret aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tepret, ticari işletme sahiplerinin özel bankacılık beklentilerinin son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini belirtti.

İş dünyasındaki hızlı dönüşüm, küresel rekabet ve dijitalleşmenin, finansal çözümleri de aynı hız ve esneklikle kurgulanmasını zorunlu kıldığını aktaran Tepret, "İşletme sahipleri hem şirketlerinin büyümesini destekleyecek stratejik finansman çözümleri hem de kişisel servetlerini sürdürülebilir ve değer odaklı bir yaklaşımla yönetebilecekleri entegre bir hizmet modeli bekliyor. Artık yüksek getiri tek başına yeterli değil, likidite yönetimi, riskten korunma stratejileri ve küresel trendlerle uyumlu alternatif yatırım fırsatları da karar süreçlerinde belirleyici oluyor." ifadelerini kullandı.

Tepret, yapay zeka destekli yatırım tavsiyeleri, sürdürülebilirlik temalı fonlar ve uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyan varlık sınıflarının, ticari işletme sahiplerinin portföy tercihlerinde giderek daha fazla yer bulduğunu anlatarak, özel bankacılık yaklaşımlarını, ticari işletme sahiplerinin hem iş hem de özel yaşam finansman ihtiyaçlarını bütüncül perspektifle ele alacak şekilde tasarladıklarını vurguladı.

"Ticari işletme sahiplerine daha kolay ulaşıyoruz"

Türkiye genelindeki 13 Özel Bankacılık İhtisas Şubesi'ne ek olarak 20 Ticari İhtisas Şubesi'nde "Co-private" adıyla hibrit özel şube modeli oluşturduklarına ve böylece ticari işletme sahiplerine daha kolay ulaştıklarına işaret eden Tepret, sürekli güncel verilerle değişen risk algısının ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, yasal düzenlemeler, vergi düzenlemeleri konusundaki içgörülerle birleştirilmesiyle kişiye özel çözümler sunduklarını aktardı.

Tepret, ticari şubelere entegre edilen özel bankacılık alanları sayesinde ticari ve özel bankacılık hizmetlerini tek çatı altında buluşturan hibrit hizmet modeli yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Firma sahipleri ve girişimcilerin özel bankacılık ihtiyaçlarına yönelik bir konsantrasyon ile geliştirdiğimiz iş modelimizle ticari ve bireysel finansal ihtiyaçları iç içe geçen işletme sahipleri ve ailelerinin varlık yönetimine ilişkin tüm gereksinimlerini bütünsel bir bakış açısıyla tek noktadan, kapsamlı ve ayrıcalıklı bir anlayışla ele alıyoruz. Müşterilerimizin ticari faaliyetlerine yönelik uçtan uca sunduğumuz kredi, mevduat, kambiyo ve nakit yönetimi çözümlerini, şahsi varlık yönetimlerine yönelik özel bankacılık hizmet ve ürünlerimizle buluşturarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımayı hedefliyoruz."

