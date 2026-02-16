Gazze’de can kaybı 72 bin 63’e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden süreçte hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 63’e yükseldiğini açıkladı. 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen devam eden ihlaller, can kayıplarının artmasına neden oluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki insani kayıplara ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık dört ay önce imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, bölgede tam bir sükûnet sağlanabilmiş değil. Bakanlık verilerine göre, son 24 saat içinde gerçekleşen İsrail ordusu ihlalleri neticesinde 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi, 11 kişi ise yaralandı.

ATEŞKES DÖNEMİNDE "İHLAL" BİLANÇOSU10 Ekim 2025 tarihinde İsrail ile

Hamas arasında sağlanan ateşkes mutabakatının üzerinden 129 gün geçmesine rağmen, bölgeden gelen veriler çatışmanın etkilerinin sürdüğünü gösteriyor. Ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana kaydedilen veriler şu şekilde:

İhlaller nedeniyle 603 kişi hayatını kaybetti.

Enkaz altından cansız bedenine ulaşılan kişi sayısı 726 olarak kayıtlara geçti.

Çatışmaların devam ettiği noktalarda bin 618 kişi yaralandı.

2023’TEN BUGÜNE: KORKUTAN İSTATİSTİKLER

7 Ekim 2023 tarihinde patlak veren ve bölgesel bir krize dönüşen saldırıların toplam bilançosu, modern savaş tarihinin en ağır tablolarından birini ortaya koyuyor. Bakanlık, yaklaşık iki buçuk yıllık süreçte yaşanan toplam kaybı ve yaralı sayısını güncelledi:

Hayatını Kaybedenler: 72.063



Yaralananlar: 171.726