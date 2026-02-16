BIST 14.380
DOLAR 43,71
EURO 51,89
ALTIN 7.032,13
HABER /  GÜNCEL

FETÖ opresyonunda gözaltına alınan 94 vergi müfettişi adliyede...

FETÖ opresyonunda gözaltına alınan 94 vergi müfettişi adliyede...

İstanbul merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan Hazine ve Maliye Bakanlığında aktif görev yapanların da aralarında bulunduğu 94 vergi müfettişi adliyeye sevk edildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Şubat'ta kent merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 94 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini (AKS) kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurduklarının tespit edilmişti.

Örgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan’da hem beden hem ruh sağlığı için uzmanlardan öneriler
Ramazan’da hem beden hem ruh sağlığı için uzmanlardan öneriler
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili açıklama
HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili açıklama
İş Bankası'na Global Finance'ten özel bankacılık ödülü
İş Bankası'na Global Finance'ten özel bankacılık ödülü
Alarko'nun "Pozitif Etki-Yeşil Yaka Programı"nın yeni mezunları sertifikalarını aldı
Alarko'nun "Pozitif Etki-Yeşil Yaka Programı"nın yeni mezunları sertifikalarını aldı
Palanga Patates Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi
Palanga Patates Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi
Muğla'da kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti
Muğla'da kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı felç etti
ABD ve Ukrayna ile Cenevre'de yapılacak müzakerelerde toprak sorunu ele alınacak
ABD ve Ukrayna ile Cenevre'de yapılacak müzakerelerde toprak sorunu ele alınacak
Migros fiyatları sabitledi! Ramazan boyunca bu ürünlerde fiyat değişmeyecek
Migros fiyatları sabitledi! Ramazan boyunca bu ürünlerde fiyat değişmeyecek
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyonla ilgili spekülasyonlara yanıt
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyonla ilgili spekülasyonlara yanıt
Kamp yaptığı sırada kaybolan Halil'den acı haber
Kamp yaptığı sırada kaybolan Halil'den acı haber
Citroen C3 Aircross AUTOBEST Conquest 2026 finalisti oldu
Citroen C3 Aircross AUTOBEST Conquest 2026 finalisti oldu
Okan Buruk yıldız futbolcuyla ilgili haberi verdi: Yarım bizimle olacak
Okan Buruk yıldız futbolcuyla ilgili haberi verdi: Yarım bizimle olacak