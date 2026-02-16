Zonguldak'tan son dakika! Maden ocağında göçük oldu işçiler mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden gelen son dakika habere göre Gelik Maden Ocağı'ndan göçük meydana geldi. 4 işçi göçük altında kaldı. Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, "Göçük altında 4 işçi kaldı, 1 işçi ile iletişim sağladık" dedi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken mahsur kalan 4 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı.

ZONGULDAK Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 4'ü göçükte mahsur kaldı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

1 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan işçinin isminin İsmet Kabuk olduğu öğrenildi.

Göçük altında bulunan diğer işçilerden 2'sinin kimliği de belli oldu.Bu kişileri Ziya Kiret ve Veysel Oruç olduğu öğrenildi. Bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Göçük altında 4 işçi kaldı, 1 işçi ile iletişim sağladık" dedi.