BIST 14.252
DOLAR 43,71
EURO 51,84
ALTIN 7.024,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zonguldak'tan son dakika! Maden ocağında göçük oldu işçiler mahsur kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Zonguldak'tan son dakika! Maden ocağında göçük oldu işçiler mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinden gelen son dakika habere göre Gelik Maden Ocağı'ndan göçük meydana geldi. 4 işçi göçük altında kaldı. Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, "Göçük altında 4 işçi kaldı, 1 işçi ile iletişim sağladık" dedi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken mahsur kalan 4 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı.

Abone ol

ZONGULDAK Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 4'ü göçükte mahsur kaldı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

1 KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Zonguldak'tan son dakika! Maden ocağında göçük oldu işçiler mahsur kaldı - Resim: 0

Mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatan ekipler, işçilerden birini yaralı olarak bulundukları yerden çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan işçi, hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan işçinin isminin İsmet Kabuk olduğu öğrenildi. 

Zonguldak'tan son dakika! Maden ocağında göçük oldu işçiler mahsur kaldı - Resim: 1

Göçük altında bulunan diğer işçilerden 2'sinin kimliği de belli oldu.Bu kişileri Ziya Kiret ve Veysel Oruç olduğu öğrenildi. Bölgeye gelen işçilerin yakınlarının kurtarma çalışmalarını endişeyle takip ettiği görüldü.

Zonguldak'tan son dakika! Maden ocağında göçük oldu işçiler mahsur kaldı - Resim: 2

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin, Göçük altında 4 işçi kaldı, 1 işçi ile iletişim sağladık" dedi.

Zonguldak'tan son dakika! Maden ocağında göçük oldu işçiler mahsur kaldı - Resim: 3

ÖNCEKİ HABERLER
YÖK duyurdu! 462 lisans programından 197’sinde kontenjan düştü
YÖK duyurdu! 462 lisans programından 197’sinde kontenjan düştü
3 yıldız kadroda yok! Juventus'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı
3 yıldız kadroda yok! Juventus'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı
İsrail, bir Filistinlinin iş yerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı
İsrail, bir Filistinlinin iş yerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Araştırma sonucu ortaya koydu! Uyumadan 3 saat önce yemek yememek sağlığı olumlu yönde etkiliyor...
Araştırma sonucu ortaya koydu! Uyumadan 3 saat önce yemek yememek sağlığı olumlu yönde etkiliyor...
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif! Sosyal medya bu çağrıyı konuşuyor
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif! Sosyal medya bu çağrıyı konuşuyor
Garanti BBVA'dan UNO'nun enerji verimli üretim yatırımına 13 milyon avro finansman
Garanti BBVA'dan UNO'nun enerji verimli üretim yatırımına 13 milyon avro finansman
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif! Sosyal medya bu çağrıyı konuşuyor
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif! Sosyal medya bu çağrıyı konuşuyor
Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta El Bilal Toure şoku! Başakşehir maçında sakatlanmıştı
Beşiktaş'ta El Bilal Toure şoku! Başakşehir maçında sakatlanmıştı
Türkiye Sigorta Basketbol Milli Takımlarının forma sırt sponsoru oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Milli Takımlarının forma sırt sponsoru oldu