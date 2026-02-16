BIST 14.252
3 yıldız kadroda yok! Juventus'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, yarın akşam saat 20.45'te RAMS Park'ta İtalyan devi Juventus'u konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi Juventus'un kamp kadrosu belli oldu. Takımın 3 yıldızı kadroda yer almadı.

Juventus Galatasaray maçının kamp kadrosunu yayınladı. Listede, Jonathan David, Dusan Vlahovic ve Emil Holm gibi isimlerin yer almadığı görüldü.

Bunun dışında, sağlık durumu belirsizliğini koruyan Khephren Thuram listeye dahil edildi. Thuram'ın maçta oynayıp oynamayacağı, karşılaşma günü belli olacak. 

RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

