Beşiktaş'ta El Bilal Toure şoku! Başakşehir maçında sakatlanmıştı

Beşiktaş'ta El Bilal Toure şoku! Başakşehir maçında sakatlanmıştı

Beşiktaş Kulübü, Malili futbolcu El Bilal Toure'nin sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile oynadığı maçın 34. dakikasındaki bir mücadelede sol arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz El Bilal Toure'nin Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmiştir." denildi.

El Bilal Toure'nin tedavisine başlandığı aktarıldı.

