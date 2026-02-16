BIST 14.339
YÖK duyurdu! 462 lisans programından 197’sinde kontenjan düştü

YÖK, 2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanlarının düşürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, "En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır" denildi.

