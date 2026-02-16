BIST 14.252
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Adalet Bakanı olan Akın Gürlek, göreve getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği talimatı ilk kez açıkladı. Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine "Çalış Akın" dediğini aktardı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

"Rahat ve sakin tavırları dikkat çekti"

"Yeni Adalet Bakanımız Akın Gürlek'i tebrik ziyaretine gittiğimde kendisiyle röportaj yapma imkânı bulmuştum" ifadelerini kullanan Atik'in aktardığına göre, Bakan Gürlek çok rahat ve sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Yoğunluğun içinde kendinden emin duruşuyla ne yapacağını bildiği hissini verdi.

"Mesele Akın Gürlek meselesi değil"

Meclis'teki protestolara değinen Bakan Gürlek "Mesele Akın Gürlek meselesi değil mesele Türkiye meselesi" sözleriyle artık Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı olarak herkese kapısının açık olduğunu bir kez daha kayda geçirdi.

Erdoğan'ın verdiği ilk talimatı açıkladı

Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek, koltuğa oturmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı da açıkladı. Gürlek, Erdoğan'ın kendisine "Çalış Akın" dediğini aktardı.

