Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif! Sosyal medya bu çağrıyı konuşuyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio için İspanya'nın Villarreal kulübünden transfer teklifi geldi. Villarreal'in, Asensio'yu hücum hattında liderlik yapabilecek bir isim olarak gördüğü ve bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Ancak Fenerbahçe'nin bu teklifi yeterli bulmadığı ve Asensio için 20 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Abone ol

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio için İspanya La Liga'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkat çeken İspanyol oyuncuya Villarreal'in talip olduğu öne sürüldü.

VILLARREAL RESMEN DEVREDE

Fichajes'te yer alan habere göre Villarreal, hücum hattında liderlik yapabilecek bir isim olarak gördüğü Marco Asensio için girişimlere hazırlanıyor. İspanyol kulübünün, Asensio'nun sadece istatistikleriyle değil karakteri ve oyun vizyonuyla da takıma büyük katkı sağlayacağına inandığı aktarıldı.

Haberde Villarreal'in bu transfer için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı yeterli bulmadığı ve beklentisini 20 milyon euro seviyesinde belirlediği ifade edildi.

ASENSIO SEZONA ODAKLI

Öte yandan Marco Asensio'nun şu aşamada yalnızca Fenerbahçe'ye odaklandığı ve transfer söylentilerini gündemine almadığı kaydedildi.

Trabzonspor derbisinde 1 gol, 1 asistlik performans sergileyerek 3-2'lik galibiyette başrol oynayan Asensio, sarı-lacivertli formayla çıktığı 29 maçta toplam 21 gollük katkı sağladı ve kariyerinin en verimli dönemini yaşamaya başladı.

İspanyol yıldız, Real Madrid formasıyla 2022-23 sezonunda 12 gol, 8 asist üretmişti. Fenerbahçe'deki performansıyla bu istatistiği geride bırakan Asensio, özellikle Galatasaray derbisi sonrası oynanan 8 maçta 10 gollük katkı vererek dikkatleri üzerine çekti.