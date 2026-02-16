BIST 14.252
DOLAR 43,71
EURO 51,84
ALTIN 7.024,93
HABER /  DÜNYA

İsrail, bir Filistinlinin iş yerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı

İsrail, bir Filistinlinin iş yerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı

İsrail, Yukarı Celile bölgesinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Kabul köyünde bir Filistinlinin dükkanını "ruhsatsız" inşa edildiği bahanesiyle yerle bir etti.

Abone ol

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail, Yukarı Celile bölgesinde çeşitli bahanelerle Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini yıkmaya devam ediyor.

İsrail makamlarının, Filistinliye ait manav dükkanını ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle iş makineleriyle yıktığı aktarılan haberde Filistinlilerin de yıkım bitene kadar bölgeye yaklaştırılmadığı ifade edildi.

İSRAİLLİLER, FİLİSTİNLİLERİN ARAZİLERİNİ TAHRİP ETTİ

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de işgal altındaki Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi bölgesinde yer alan Hirbet Semre bölgesinde Filistinlilere ait tapulu arazileri buldozerlerle tahrip ettiği kaydedildi.

Filistin yönetimine bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre İsrail, ocak ayında Filistinlilere ait 126 yapıyı yıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Araştırma sonucu ortaya koydu! Uyumadan 3 saat önce yemek yememek sağlığı olumlu yönde etkiliyor...
Araştırma sonucu ortaya koydu! Uyumadan 3 saat önce yemek yememek sağlığı olumlu yönde etkiliyor...
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif! Sosyal medya bu çağrıyı konuşuyor
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif! Sosyal medya bu çağrıyı konuşuyor
Garanti BBVA'dan UNO'nun enerji verimli üretim yatırımına 13 milyon avro finansman
Garanti BBVA'dan UNO'nun enerji verimli üretim yatırımına 13 milyon avro finansman
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif! Sosyal medya bu çağrıyı konuşuyor
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif! Sosyal medya bu çağrıyı konuşuyor
Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Beşiktaş'ta El Bilal Toure şoku! Başakşehir maçında sakatlanmıştı
Beşiktaş'ta El Bilal Toure şoku! Başakşehir maçında sakatlanmıştı
Türkiye Sigorta Basketbol Milli Takımlarının forma sırt sponsoru oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Milli Takımlarının forma sırt sponsoru oldu
CHP'den flaş karar! Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
CHP'den flaş karar! Hasbi Dede kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
YÖK Başkanı Özvar açıkladı. İşte kontenjanı azaltılacak bölümler
YÖK Başkanı Özvar açıkladı. İşte kontenjanı azaltılacak bölümler
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları tamam!
Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları tamam!