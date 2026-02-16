Nezaket Atasoy: Türkiye–Suudi Arabistan hattında yeni bir ekonomik dönem başlıyor

2021’de sert düşüş yaşayan Türkiye–Suudi Arabistan ticareti, 2022’den itibaren başlayan normalleşme süreciyle birlikte yeniden güçlü bir toparlanma eğilimine girdi. ULUSKON Başkanı Nezaket Atasoy, 2021’de 2 milyar dolar seviyelerine gerileyen dış ticaret hacminin 2023 itibarıyla 6,5–7 milyar dolar bandına yükseldiğini, 2024 ve 2025’te artışın sürmesinin beklendiğini açıkladı.

2021’de sert düşüş yaşayan Türkiye–Suudi Arabistan ticareti, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden güçlü bir toparlanma sürecine girdi. Sanayi ürünlerinden inşaata, lojistikten yatırımlara kadar geniş bir alanda iş birlikleri hız kazanırken, iş dünyası temsilcileri iki ülke arasında kalıcı büyüme dönemine girildiğine dikkat çekiyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerin, son beş yılda siyasi gerilimlerin gölgesinde daraldığını ancak 2022’den itibaren başlayan normalleşme süreciyle birlikte hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğine dikkat çeken Uluskon Başkanı Nezaket Atasoy, “2021 yılında yaklaşık 2 milyar dolar seviyelerine kadar gerileyen toplam dış ticaret hacmi, 2023 itibarıyla yeniden 6,5–7 milyar dolar bandına yükseldi. 2024 ve 2025 için beklentiler ise artışın sürmesi yönünde” dedi.

ULUSKON Başkanı Atasoy, ekonomik ilişkilerin yeniden ivme kazandığını vurgulayarak, “Türkiye–Suudi Arabistan hattında artık gerilimlerin değil, projelerin konuşulduğu yeni bir döneme giriyoruz. Sanayi üretimi, inşaat, lojistik ve hizmetler alanında Türk şirketleri Suudi Arabistan’da güçlü bir talep görüyor. Önümüzdeki süreçte ticaret hacminin çok daha yukarı seviyelere taşınması mümkün.” Değerlendirmesini yaptı.

Sanayi ürünleri öne çıkıyor

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatında demir-çelik ürünleri, yapı malzemeleri, elektrik-elektronik ekipmanlar, mobilya ve tekstil öne çıkarken; ithalatta ise petrokimya ürünleri, polimerler ve kimyasal girdilerin ağırlık kazandığını belirten Atasoy, iki ekonominin birbirini tamamlayıcı niteliğini açık biçimde gösterdiğine dikkat çekti.

Yatırım ve projeler ticareti destekliyor

Ekonomik ilişkilerde mal ticaretinin yanı sıra yatırımların da belirleyici rol oynadığı ifade eden Atasoy, Türk müteahhitlik firmalarının Suudi Arabistan’daki büyük altyapı ve inşaat projelerinde yeniden aktif hale gelmesinin ticaret hacmine önemli katkı sağladığını vurguladı. Atasoy, lojistik altyapısı, gıda sanayi yatırımları ve hizmet sektörünün de iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni büyüme alanları arasında gösterildiğine dikkat çekti.

Suudi Arabistan’ın son dönemde uygulamaya aldığı yerelleştirme politikaları kapsamında yabancı firmalardan ortak girişimler ve yerel üretim şartları talep ettiğini hatırlatan Atasoy,bu durumun, uzun vadede daha kalıcı ve güçlü ticari bağların kurulmasına zemin hazırladığını söyledi.

“Ekonomik diplomasi hızlandırıcı rol oynuyor”

ULUSKON’un önümüzdeki dönemde Riyad’a gerçekleştirmeyi planladığı iş dünyası ziyaretinin, yeni anlaşmalar ve sektörel iş birlikleri açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Atasoy, bu tür temasların sadece ticaret hacmini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda iş yapma süreçlerini kolaylaştıracağını ifade etti. Atasoy, “Standartların uyumu, lojistik süreçlerin hızlanması ve firmalar arası doğrudan temaslar sayesinde ticaret çok daha sürdürülebilir hale geliyor. Hedefimiz, Türk ve Suudi şirketleri uzun vadeli ortaklıklarda buluşturmak.” dedi.