YÖK Başkanı Özvar açıkladı. İşte kontenjanı azaltılacak bölümler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuştu.

Abone ol

YÖK Başkanı Özvar, “2026 yılında hukuk programlarında 2025’te devlet üniversitelerindeki düşüşe benzer azalma uygulanacak.” dedi.

Özvar "Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak." dedi.

2025 YKS kontenjanlarında devlet üniversitesindeki hukuk programı kontenjanları yaklaşık yüzde 45 oranında azaltılmıştı.