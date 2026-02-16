BIST 14.252
DOLAR 43,71
EURO 51,84
ALTIN 7.024,93
HABER /  SPOR

Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları tamam!

Galatasaray'da Juventus maçı hazırlıkları tamam!

Galatasaray Futbol Takımı, İtalya temsilcisi Juventus ile yarın sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Abone ol

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Juventus müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sakat oyuncusu bulunmayan Galatasaray, çalışmayı tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Juventus'u konuk edecek.

İlgili Haberler
Okan Buruk yıldız futbolcuyla ilgili haberi verdi: Yarım bizimle olacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'da kadroya Juventus neşteri! Okan Buruk'tan yıldızlara kesik
Foto Galeri Galatasaray'da kadroya Juventus neşteri! Okan Buruk'tan yıldızlara kesik Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Eyüpsultan'da soygun girişimi sırasında kuyumcuyu yaralayan 4 zanlı tutuklandı
Eyüpsultan'da soygun girişimi sırasında kuyumcuyu yaralayan 4 zanlı tutuklandı
Başsavcılıktan düşen Libya uçağıyla ilgili açıklama
Başsavcılıktan düşen Libya uçağıyla ilgili açıklama
MHP'den Öcalan'a umut hakkı açıklaması! Bu olursa Öcalan'ın İmralı'dan çıkacağı tarih
MHP'den Öcalan'a umut hakkı açıklaması! Bu olursa Öcalan'ın İmralı'dan çıkacağı tarih
Ramazanda yardımlaşma seferberliği çağrısına perakendecilerden tam destek
Ramazanda yardımlaşma seferberliği çağrısına perakendecilerden tam destek
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif! "Biz hazırız"
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif! "Biz hazırız"
Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Mahsun Kırmızıgül, Günay İstanbul'da sahne alacak
Mahsun Kırmızıgül, Günay İstanbul'da sahne alacak
İzmir'de "kooperatif" soruşturmasında yeni gelişme: 22 şüpheli adliyede
İzmir'de "kooperatif" soruşturmasında yeni gelişme: 22 şüpheli adliyede
Yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
Yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
Gazze’de can kaybı 72 bin 63’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 72 bin 63’e yükseldi
7 İlde suç örgütlerine yönelik operasyon: 42 şüpheli adliyede
7 İlde suç örgütlerine yönelik operasyon: 42 şüpheli adliyede
Bakan Fidan, Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü
Bakan Fidan, Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü