BIST 14.252
DOLAR 43,71
EURO 51,84
ALTIN 7.024,93
HABER /  DÜNYA

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif! "Biz hazırız"

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif! "Biz hazırız"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, İran-ABD müzakereleriyle ilgili konuşurken, "Savaş peşinde değiliz ama hazırlıklıyız. Biz ABD ile müzakere ediyoruz. İsrail devreye girerek müzakereleri sabote etmeye çalışıyor. Bugün en büyük düşmanımız İsrail." dedi. Laricani, "İran İsrail'e karşı bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye ile işbirliğine hazır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, El Cezire'ye verdiği özel röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere sürecinin devam ettiğini ve bölge ülkelerinin de müzakerelerin başarıya ulaşması için çaba gösterdiğini hatırlatan Laricani, kendisinin, Tahran'ın görüşlerini ABD'ye iletilmek üzere Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'ye verdiği mektuba ilişkin, "ABD'den şu ana kadar resmi bir yanıt alınmadı. ABD müzakerelerde kendi çıkarlarını İsrail'in çıkarlarından ayrı olarak değerlendirebilir." açıklamasında bulundu.

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif! "Biz hazırız" - Resim: 0

Ali Laricani (fotoğrafta)

"Amaçları İran'ın nükleer silaha sahip olmaması"

Laricani, ülkesinin müzakerelerde iş birliğine açık olduğunu belirterek, "Trump'ın sık sık dile getirdiği amaç İran'ın nükleer silaha sahip olmamasıdır. Bu İran'ın karşı çıkmadığı ortak noktadır. Önceki dönemlerde de müzakere taraftarıydık şimdi de." İfadesini kullandı. Müzakere sürecinin uzatılmaması gerektiğini vurgulayan Laricani, "Füze konusu İran'ın ulusal güvenliğini ilgilendiren bir mesele olduğu için görüşmelerde bu konu yer almayacak. Nükleer mesele dışındaki her konu süreci akamete uğratır." uyarısında bulundu.

Laricani, müzakere görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması ihtimali ve ABD'nin olası saldırısına ilişkin, "Karşı tarafın (ABD) önceki tecrübeleri dikkate alarak yeni bir savaş aradığını düşünmüyorum ancak bize zor kullanırlarsa karşılığını alırlar. Savaş peşinde değiliz ama hazırlıklıyız. Biz ABD ile müzakere ediyoruz. İsrail devreye girerek müzakereleri sabote etmeye çalışıyor. Bugün en büyük düşmanımız İsrail." İfadesini kullandı. Zenginleştirilmiş uranyum konusunda ise Laricani, "Teknoloji sahibi bir ülkeye sıfır zenginleştirme olsun denilemez. Örnek olarak yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum, sağlık çalışmaları için gereklidir." dedi.

"Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır ile işbirliğine hazırız"

Laricani, İsrail'in bölgede maceracı bir rol oynadığını ve savaş için bahane oluşturmaya çalıştığını savunarak, "Bölge ülkelerinin yetkilileri, İsrail'in bölgeyi karıştırmak için plan yaptığını biliyor. İran, İsrail'e karşı bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye ile işbirliğine hazır." diye konuştu.

"İsrail saldırısı ülkemizde büyük bir birlik oluşmasına neden oldu"

İran ile İsrail arasında yaşanan 12 günlük çatışma süreci hakkında da değerlendirmelerde bulunan Laricani, İran'ın içindeki İsrail casuslarının propagandasının yapıldığı kadar güçlü olmadığının altını çizerek, "Elbette bazı ihmaller meydana geldi ancak casus ağlarına ciddi darbe vurduk ve güvenlik önlemleri artırıldı." uyarısını tekrarladı. Laricani ayrıca, "İsrail saldırısı ülkemizde büyük bir birlik oluşmasına neden oldu ve bu önemli bir kazanım." dedi.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti. Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kız kardeşlerin dere yatağında korkunç ölümü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Foto Galeri Kız kardeşlerin dere yatağında korkunç ölümü! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
Mahsun Kırmızıgül, Günay İstanbul'da sahne alacak
Mahsun Kırmızıgül, Günay İstanbul'da sahne alacak
İzmir'de "kooperatif" soruşturmasında yeni gelişme: 22 şüpheli adliyede
İzmir'de "kooperatif" soruşturmasında yeni gelişme: 22 şüpheli adliyede
Yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
Yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
Gazze’de can kaybı 72 bin 63’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 72 bin 63’e yükseldi
7 İlde suç örgütlerine yönelik operasyon: 42 şüpheli adliyede
7 İlde suç örgütlerine yönelik operasyon: 42 şüpheli adliyede
Bakan Fidan, Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü
Bakan Fidan, Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın yeni yolcu salonları hizmete açıldı
Ordu'da kafes balıkçılığı yöntemiyle üretilen balıklardan 2 ton ihraç edildi...
Ordu'da kafes balıkçılığı yöntemiyle üretilen balıklardan 2 ton ihraç edildi...
Shell Madeni Yağlar'ın 2026 yol haritası belli oldu
Shell Madeni Yağlar'ın 2026 yol haritası belli oldu
FETÖ opresyonunda gözaltına alınan 94 vergi müfettişi adliyede...
FETÖ opresyonunda gözaltına alınan 94 vergi müfettişi adliyede...
Ramazan’da hem beden hem ruh sağlığı için uzmanlardan öneriler
Ramazan’da hem beden hem ruh sağlığı için uzmanlardan öneriler