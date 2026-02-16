BIST 14.369
Shell Madeni Yağlar'ın 2026 yol haritası belli oldu

Shell & Turcas Madeni Yağlar, Antalya'da düzenlenen Shell Champions Club etkinliğinde Türkiye genelindeki madeni yağlar distribütörleriyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel pazar araştırma ve danışmanlık şirketi Kline + Company verilerine göre üst üste 19'uncu kez dünyanın bir numaralı madeni yağ tedarikçisi olan Shell, bu küresel başarısını Türkiye'deki güçlü distribütör ağıyla sürdürmeye devam ediyor.

Etkinlikte, küresel ve yerel pazar dinamikleri ışığında şekillenen stratejik öncelikler, sektörün mevcut görünümü ve 2026 yol haritası kapsamlı biçimde ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell & Turcas Madeni Yağlar İndirekt Satışlar Müdürü Emre Şuyalçınkaya, şunları kaydetti:

"Madeni yağlar pazarının hem küresel hem de yerel ölçekte hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönüşümün sağlıklı yönetilebilmesi, güçlü veriye dayalı karar alma, ortak bir stratejik bakış ve aynı hedefe odaklanan iş birlikleriyle mümkün. Shell Madeni Yağlar olarak, pazar verileri ve makroekonomik gelişmeleri bütüncül bir perspektifle ele alırken, ürün portföyümüzü, pazarlama ve teknik yaklaşımımızı da bu doğrultuda sürekli geliştiriyoruz. Küresel ölçekte 19'uncu kez elde ettiğimiz liderliği, Türkiye'de distribütörlerimizle birlikte daha ileriye taşımayı, 2026 yol haritamızı da bu ortak anlayış ve uyumla hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Pazarlama oturumlarında pazar verileriyle desteklenen değerlendirmeler, yeni ürünler ve faaliyet planları aktarılırken, teknik oturumlarda ürün performansı, teknik yaklaşımlar ve sahadaki uygulamalara ilişkin bilgiler aktarıldı. Bu çerçevede, Shell'in yeni ürün segmenti Helix Extra, hem pazarlama hem de teknik perspektiften ele alınarak katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlik boyunca ayrıca Etik & Uyum, İş Sağlığı, Emniyet ve Çevre (İSEÇ), Derince Madeni Yağ ve Gres Üretim Tesisi üzerine seanslar gerçekleştirildi.

