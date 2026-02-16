Palanga Patates Şenliği yoğun katılımla gerçekleştirildi

Darende Belediyesi tarafından ilçenin önemli tarımsal değerlerinden biri olan Palanga patatesinin tanıtımı ve yerel üreticilerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen Palanga Patates Şenliği, yoğun katılım ve büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.

Palanga Mahallesi’nde düzenlenen şenlikte, bölgenin verimli topraklarında yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan Palanga patatesinin tanıtımı yapıldı. Programa vatandaşların yanı sıra üreticiler, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Şenlik kapsamında yöresel ürün stantları kurularak Darende’nin tarımsal zenginlikleri sergilendi. Katılımcılar hem yerel ürünleri tanıma fırsatı buldu hem de düzenlenen kültürel etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Program boyunca üretimin ve yerel tarımın önemine vurgu yapıldı.

Darende Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin, bölgedeki tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlaması ve Palanga patatesinin daha geniş kitlelere tanıtılması açısından önemli bir organizasyon olduğu ifade edildi.

Şenliğe katılan vatandaşlar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.