BIST 14.339
DOLAR 43,71
EURO 51,85
ALTIN 7.000,42
HABER /  EKONOMİ

Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu mu? DMM'den açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu mu? DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu." iddiasını yalanladı.

Abone ol

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir, talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
PTT'den iyi haber! Emeklilere geri ödemesiz nakit desteği işte tüm detaylar
Foto Galeri PTT'den iyi haber! Emeklilere geri ödemesiz nakit desteği işte tüm detaylar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
OnlyFans soruşturmasında flaş gelişme! 17 şüpheli hakkında karar verildi
OnlyFans soruşturmasında flaş gelişme! 17 şüpheli hakkında karar verildi
CHP'den flaş karar! Hasbi Dede disipline sevk edildi
CHP'den flaş karar! Hasbi Dede disipline sevk edildi
AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri: "İstanbul'daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştü"
AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri: "İstanbul'daki yolsuzluk çetesini aklamak için bir makineye dönüştü"
X platformu kullanıcıları dikkat! Erişim sorunu yaşanıyor...
X platformu kullanıcıları dikkat! Erişim sorunu yaşanıyor...
Görele Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin kazananı Aysel Uzun oldu
Görele Belediyesi'nde başkan vekilliği seçiminin kazananı Aysel Uzun oldu
Zonguldak'tan son dakika! Maden ocağında göçük oldu işçiler mahsur kaldı
Zonguldak'tan son dakika! Maden ocağında göçük oldu işçiler mahsur kaldı
İsrail ordusu: Refah’taki tünellerde 9 Filistinli daha öldürüldü
İsrail ordusu: Refah’taki tünellerde 9 Filistinli daha öldürüldü
YÖK duyurdu! 462 lisans programından 197’sinde kontenjan düştü
YÖK duyurdu! 462 lisans programından 197’sinde kontenjan düştü
3 yıldız kadroda yok! Juventus'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı
3 yıldız kadroda yok! Juventus'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı
İsrail, bir Filistinlinin iş yerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı
İsrail, bir Filistinlinin iş yerini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de konuştu
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı