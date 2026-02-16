BIST 14.369
DOLAR 43,71
EURO 51,89
ALTIN 7.031,24
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kamp yaptığı sırada kaybolan Halil'den acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamp yaptığı sırada kaybolan Halil'den acı haber

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki Halil Burak'ın cansız bedeni gölette bulundu.

Abone ol

Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisinde arkadaşı D.K. ile kamp yaptığı sırada kaybolduğu bildirilen Halil Burak Şen (19) için arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Gölette yürütülen çalışmalar sonucu Şen'in cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta ve 3 metre derinlikte bulundu.

Sudan çıkarılan gencin cesedi, incelemelerin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Citroen C3 Aircross AUTOBEST Conquest 2026 finalisti oldu
Citroen C3 Aircross AUTOBEST Conquest 2026 finalisti oldu
Okan Buruk yıldız futbolcuyla ilgili haberi verdi: Yarım bizimle olacak
Okan Buruk yıldız futbolcuyla ilgili haberi verdi: Yarım bizimle olacak
İmralı heyeti bugün Öcalan'la görüşecek
İmralı heyeti bugün Öcalan'la görüşecek
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı
31 yıl sonra iptal edilmişti! Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasındaki savunması
31 yıl sonra iptal edilmişti! Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasındaki savunması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten İsrail'in Batı Şeria kararına tepki
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten İsrail'in Batı Şeria kararına tepki
Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi görülebilir
Her 20 çocuktan birinde 6 yaşına kadar gıda alerjisi görülebilir
Stajyer kız öğrencilere istismar! TBMM'deki skandalda yeni gelişme: Sanıklar tutuklandı
Stajyer kız öğrencilere istismar! TBMM'deki skandalda yeni gelişme: Sanıklar tutuklandı
Kastamonu'da devlet desteği alan eski hükümlü kendi işini kurdu
Kastamonu'da devlet desteği alan eski hükümlü kendi işini kurdu
Arda Güler’e yapılan hareket gündem oldu! İşin içinden Türk çıktı
Arda Güler’e yapılan hareket gündem oldu! İşin içinden Türk çıktı
Eski ABD Başkanı Obama'dan 'uzaylı' açıklaması
Eski ABD Başkanı Obama'dan 'uzaylı' açıklaması
Bütçe Ocak'ta 214 milyar 543 milyon lira açık verdi
Bütçe Ocak'ta 214 milyar 543 milyon lira açık verdi