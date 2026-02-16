Kamp yaptığı sırada kaybolan Halil'den acı haber

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki Halil Burak'ın cansız bedeni gölette bulundu.Abone ol
Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisinde arkadaşı D.K. ile kamp yaptığı sırada kaybolduğu bildirilen Halil Burak Şen (19) için arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.
Gölette yürütülen çalışmalar sonucu Şen'in cansız bedeni, kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta ve 3 metre derinlikte bulundu.
Sudan çıkarılan gencin cesedi, incelemelerin ardından Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.