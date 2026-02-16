Bütçe Ocak'ta 214 milyar 543 milyon lira açık verdi

Ocak 2026’da merkezi yönetim bütçesi 214 milyar 543 milyon TL açık verdi. Bütçe giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon TL, gelirler 1 trilyon 421 milyar 245 milyon TL oldu. Faiz giderleri 456 milyar 416 milyon TL’ye çıkarken, faiz dışı fazla 241 milyar 873 milyon TL olarak kaydedildi. Vergi gelirleri 1 trilyon 181 milyar 218 milyon TL’ye ulaştı. Giderler yıllık yüzde 54,9, gelirler yüzde 55 arttı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ocak 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Raporu’na göre, merkezi yönetim bütçesi yılın ilk ayında 214 milyar 543 milyon TL açık verdi. Ocak ayında bütçe giderleri 1 trilyon 635 milyar 788 milyon TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 421 milyar 245 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 179 milyar 372 milyon TL olurken, faiz dışı fazla 241 milyar 873 milyon TL olarak kaydedildi. 2025 yılının Ocak ayında bütçe 139 milyar 259 milyon TL açık verdi.

GİDERLER YÜZDE 54,9 ARTTI

2026 yılı Ocak ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artış gösterdi. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı 2025’te yüzde 7,2 iken 2026’da yüzde 8,6 oldu.

Faiz giderleri 456 milyar 416 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderlerindeki artış oranı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 180 olarak hesaplandı. Faiz hariç giderler ise yüzde 32 artarak 1 trilyon 179 milyar 372 milyon TL’ye ulaştı.

Ekonomik sınıflandırmaya göre Ocak ayında personel giderleri 502 milyar 296 milyon TL, SGK devlet primi giderleri 60 milyar 738 milyon TL, mal ve hizmet alım giderleri 67 milyar 903 milyon TL olarak kaydedildi. Cari transferler 513 milyar 642 milyon TL, sermaye giderleri 18 milyar 451 milyon TL, sermaye transferleri 452 milyon TL, borç verme kalemi ise 15 milyar 891 milyon TL oldu.

GELİRLER YÜZDE 55 YÜKSELDİ

Bütçe gelirleri Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 1 trilyon 421 milyar 245 milyon TL’ye çıktı. Gelirlerin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı yüzde 8,7 olarak açıklandı.

Vergi gelirleri 1 trilyon 181 milyar 218 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinde yıllık artış oranı yüzde 49 olarak hesaplandı.

Vergi kalemleri incelendiğinde, gelir vergisi tahsilatı 338 milyar 285 milyon TL, kurumlar vergisi 13 milyar 713 milyon TL olarak gerçekleşti. Dahilde alınan KDV 298 milyar 783 milyon TL, özel tüketim vergisi 172 milyar 91 milyon TL, ithalde alınan KDV ise 134 milyar 355 milyon TL oldu. Damga vergisi 29 milyar 537 milyon TL, harçlar 47 milyar 333 milyon TL, banka ve sigorta muameleleri vergisi 63 milyar 41 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Vergi dışı gelirler ise 208 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.