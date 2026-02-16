BIST 14.380
31 yıl sonra iptal edilmişti! Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasındaki savunması

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KKTC'den yatay geçiş ile aldığı diplomasının 31 yıl sonra iptal edilmesinin ardından “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla bir kez daha hakim karşısındaydı. Ekrem İmamoğlu, savunmasında süreci “tarihî bir yargı skandalı” olarak tanımladı. Dava 6 Temmuz'a ertelendi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 yıllık diplomasının iptal edilmesinin ardından “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla açılan davada bir kez daha hakim karşısına çıktı. 18 Mart 2025 tarihinde İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasını “açık hata” ve “yokluk” gerekçeleriyle geçersiz kılmıştı. 

DAVA ERTELENDİ
Ekrem İmamoğlu'nun savunma yaptığı duruşma sonunda mahkeme heyeti diploma davasını 6 Temmuz'a erteledi. Ekrem İmamoğlu savunmasında şunları söyledi:
-"Bugün, algı fabrikalarında sabah akşam içerik üretenler şunu iyi bilsin: Milleti kandırdıkları her şey, yarın önlerine tek tek konacak, nasıl milleti kandırdılar; emeklileri aç bıraktılar, Silivri’de kira 35-40 bin lira, bu millet nasıl geçinecek?

-Bu, bir insanın iradesini yargılamaya çalışmak. Baştan söyleyeyim: Ben çok gerçeğim, benden sahtecilik çıkmaz.

-Siz ne yaparsanız yapın, bu millet size, az önce dediğim gibi, şakşak milyonlarca tokat atacak.

-Bu dosyanın boş olduğunun, delille ilgisi olmadığını, bomboş olduğunu ilk günden beri söylüyorum; çünkü ortada suç yok, fiil yok, irade yok. Sadece kötü niyet bile yetmez, ama kötü niyetle yazılmış senaryolar var. Tam bu noktada, bu dosyanın nasıl çöktüğünü kendi ağızlarıyla da ifade ettiler.

-Bu yargılama değildir; takvimle yürütülen çoklu operasyonun parçalarıdır. Kendilerince bir puzzle dizmişler, onun bir parçasıyla karşı karşıyayız.

-Bu operasyonla sadece insanlara değil, bu ülkenin adaletine, itibarına, geleceğine yazık ediyorsunuz. Milletin, devletinin, ekonomisine, demokrasisine, cumhuriyetine her şeyine yazık ediyorsunuz. 

