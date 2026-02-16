BIST 14.369
Arda Güler’e yapılan hareket gündem oldu! İşin içinden Türk çıktı

X platformunda, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında nefret söylemi içeren paylaşımlar yapan hesabın arkasında bir Barcelona taraftarı Türk kullanıcının olduğu öne sürüldü. Söz konusu hesabın, Arda Güler’in performansını sık sık eleştirdiği ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddia edilirken, gelişme Türk futbol kamuoyunda şaşkınlık yaratarak geniş yankı buldu.

X platformunda Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında uzun süredir nefret söylemi içeren, oyuncunun performansını hedef alan ve sistematik biçimde olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan hesabın arkasındaki isim gündem oldu.

TÜRK ÇIKTI

İddialara göre, İspanya menşeili gibi görünen ve Arda Güler'i sürekli eleştiren hesabın arkasında fanatik bir Barcelona taraftarı olan Türk bir kullanıcının bulunduğu ortaya çıktı.

Söz konusu hesabın, genç futbolcuya yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve performansını sürekli kötüleyerek hedef gösterdiği belirtilirken, gelişme sosyal medyada büyük şaşkınlığa yol açtı.

Kısa sürede yayılan iddia, özellikle Türk futbolseverler arasında "inanılmaz ve üzücü" yorumlarına neden oldu. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyadaki tartışmalar büyümeye devam ediyor.

