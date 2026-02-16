BIST 14.341
HABER /  EKONOMİ

A101 ramazan boyunca temel gıda ürünlerinde avantajlı fiyat kampanyası başlattı

A101, ramazan boyunca 450'yi aşkın temel gıda ürününde avantajlı fiyat kampanyasını hayata geçirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre A101, ramazanın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay erişimini sağlamak amacıyla, Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan 13 bin 500 mağazasında ve çevrimiçi alışveriş kanalında önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında yaygın mağaza ağı ve dijital satış kanalıyla hizmet veren A101, ramazan boyunca müşterilerine avantaj sağlamaya devam edecek.

Buna göre, uygulama hem fiziksel mağazalarda hem de A101'in çevrimiçi satış platformunda geçerli olacak. Böylece ramazan döneminde artan mutfak harcamalarına karşı vatandaşların bütçesine destek olunması ve Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere kolay alışveriş imkanı sunulması hedefleniyor.

Ramazan boyunca mağaza ve çevrimiçi kanalda indirim

Açıklamada görüşlerine yer verilen A101 CEO'su Talat Olgay, ramazan ayının, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir dönem olduğunu belirtti.

Olgay, bu özel dönemde müşterilerinin yanında olmak için 450'yi aşkın temel gıda ürününde fiyatlarında kampanyalar gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Bu uygulamayı hem mağazalarımızda hem de çevrimiçi kanalımızda hayata geçirerek herkes için erişilebilir alışveriş imkanı sunmayı amaçlıyoruz. Güçlü tedarik yapımız ve yaygın mağaza ağımız sayesinde bu sorumluluğu ramazan boyunca kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

