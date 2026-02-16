BIST 14.341
DOLAR 43,72
EURO 51,92
ALTIN 7.036,78
Show TV o dizinin fişi çekti! Final yapıyor

Show TV'nin büyük umutlarla başlayan dizisi Rüya Gibi için karar verildi. Rüya Gibi son reytinglerde de düşüşe geçince final haberi geldi.

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi güçlü isimleri buluşturan Rüya gibi dizisi için final kararı verildi.

Günü değişti ama...

“Rüya Gibi” dizisi salı günü başlayan ekran macerasını pazar akşamları devam ettiriyordu. Dizinin reytingleri oyuncu transferlerine ve gün değişimine rağmen yükselişe geçemedi.

Show TV o dizinin fişi çekti! Final yapıyor - Resim: 0

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; TMC Film imzalı dizinin 13 bölüm garantisi vardı. 13. bölümü çekilen diziyle ilgili 15 Şubat reytinglerinde bakıldı. Son reytinglerde de düşüşe geçen Rüya Gibi'nin fişi çekildi.

Son olarak diziden geçtiğimiz hafta Celil Nalçakan ayrılmıştı.

