Orkun Kökçü açıldı kara kartal kanatlandı

Orkun Kökçü açıldı kara kartal kanatlandı

Beşiktaş'ın sezon başında büyüt umutlarla transfer ettiği Orkun Kökçü, son haftalarda performansını yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

Beşiktaş'ın yıldız ismi Orkun Kökçü, ligde üst üste 4. gol sevincini yaşadı.

Sezonun ilk yarısında skor üretemediği gerekçesiyle eleştirilen siyah-beyazlı oyuncu, Eyüpspor maçıyla başladığı gol serisini Başakşehir deplasmanında da sürdürdü.

Orkun Kökçü, bu süreçte Eyüpspor ve Başakşehir maçlarının yanı sıra TÜMOSAN Konyaspor ve Alanyaspor müsabakalarında da rakip fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta toplam 5 golü bulunan siyah-beyazlı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kocaelispor karşısında gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini 11. haftada Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlılar, son 11 müsabakada ise mağlup olmadı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

