Hırsızları tokatlayıp kapıya atan kadın terzi konuştu! Meğer içeri girince...

TEKİRDAĞ Çorlu ilçesinde terzilik yapan Fatma Kapalıgöz, cesaretiyle gündeme oturdu. İşyerini soymak için terzi dükkanına giren 2 hırsız hayatının şokunu yaşadı. Terzi maskeli hırsızları tokatlayıp dışarı attı. Olay sonrasında konuşan terzi Fatma Kapalıgöz, 'bana kasanın yerini sordular onları dışarı attım' dedi.

TEKİRDAĞ Çorlu ilçesinde terzilik yapan Fatma Kapalıgöz, hırsızları tokatlamasıyla gündem oldu. Fatma Kapalıgöz’ün iş yerine yüzlerinde kar maskesi olan 2 kişi girdi. Dükkanın kapısını kapatan şüpheliler, Kapalıgöz’den kasanın yerini sorarak para istedi.

TOKATI BASIP YOLLADI

Hırsızları tokatlayıp kapıya atan kadın terzi konuştu! Meğer içeri girince... - Resim: 0

Maskeli saldırganlar terziden ummadıkları bir tepki gördüler Fatma Kapalıgöz para talebinde bulunan şüphelileri tokat atarak dükkandan çıkardı. Terzi Fatma Kapalıgöz, yaşadığı hırsızlık girişiminin ne kadar tehlikeli olduğunu sonradan idrak edebildi. Fatma Kapalıgöz şunları anlattı:

-"Yalnız çalışıyordum onlar içeri girdi. Bana çıkart parayı dediler. Ben de param yok dedim. ‘Kasa nerede?’ dediler, ‘kasa yok’ dedim. Onları kapıya doğru götürdüm dışarı attım. İnanın o korkuyla ben bile ne yaşadığımı hatırlamıyorum. Videoda görünce yavaş yavaş aklıma geliyor. Çok korktum. 

YAKALANDILAR AMA SERBESTLER

Olayın ardından 2 maskeli saldırgan hırsızlık girişiminden vazgeçmedi. Mahalledeki eczaneyi soymaya çalışan saldırganları, Fatma Kapalıgöz’ün oğlu ve arkadaşları suç üstü yakaladı.

Hırsızları tokatlayıp kapıya atan kadın terzi konuştu! Meğer içeri girince... - Resim: 1

Polise teslim edilen 2 hırsız gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

