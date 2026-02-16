Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan dikkat çeken Fatih Erbakan açıklaması

Siyasi partilerin seçim ittifaklarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan geldi. Arıkan, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la uzak değiliz ve güncel temaslarımız var." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru siyasi partilerin ittifak arayışları sürüyor. Saadet-Gelecek-DEVA ve YRP ittifakı senaryosu kulislerde sıkça konuşuluyor.

Konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan geldi.

İstanbul Suriçi Grubu'nun hafta sonu Fatih'te bir otelde düzenlediği toplantıyı izleyen Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, burada Arıkan'ın ittifak ile ilgili basına kapalı bölümde yaptığı açıklamalarını yazısına taşıdı:

"Toplantının sürpriz ismiyse 19 Temmuz 2025’te Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili Selim Temurci’ydi. Biraz kulisleri yokladım ve “Temurci, Saadet Partisi’ne mi katılacak?” sorusuna yanıt aradım. Selim Temurci’nin istifasının ardından AKP’ye geçeceği konuşulmuştu ancak bu olasılığın artık kalmadığı ifade edildi. Bir dostum dedi ki: “Selim Bey, AK Parti’ye geçmek için çaba harcadı ama kapıların kapandığını biliyorum.”

Peki ya Saadet Partisi seçeneği?

Bir dostum da “Neden olmasın? Ancak Gelecek Partisi’nden istifa eden biri ve Ahmet Davutoğlu’nun bir kırgınlığı olduğunu düşünüyorum. Davutoğlu’nu da ikna etmek gerekecek çünkü 2027 seçimlerinde bir Saadet-Gelecek-DEVA ve YRP ittifakı planlanıyor” dedi. Şu notu da ekleyelim: Temurci, Saadet lideri Arıkan’la birlikte aynı masadaydı.

"İktidar olacak bir iş birliği önemli"

Peki Saadet Partisi ittifaklarla ilgili ne düşünüyor? Arıkan, Suriçi toplantısında kameralar kapandıktan sonra bu yönde bir soru aldı ve şu yanıtı verdi: