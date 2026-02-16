BIST 14.341
DOLAR 43,72
EURO 51,92
ALTIN 7.036,78
HABER /  EKONOMİ

Migros'tan iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla ilgili açıklama

Migros'tan iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla ilgili açıklama

Migros, bir süre önce iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla yapılan müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamada, Migros'un, dağıtım merkezlerinde taşeron kadrosundaki 7 bin 875 çalışanı kadrosuna alarak sosyal ve sendikal haklara kavuşturduğu belirtilerek, bir süre önce iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla yapılan müzakerelerin uzlaşmayla tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Migros'un sosyal diyalog ve çalışan hakları konusundaki yaklaşımını kararlılıkla sürdürdüğü aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

'Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde müzakere edilen başlıklarda, şirketimizin yetki ve sorumluluğunda olan ve çalışanların hak ve talepleri çerçevesinde çözümlenmemiş hiçbir konu kalmamıştır. Çalışma barışını korumayı merkeze aldığımız bu süreci, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde büyük bir titizlik ve sorumluluk bilinciyle yürüttük. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Migros ailesine katılan tüm çalışanlarımızla birlikte güven ve huzur içinde yolumuza devam edeceğiz.'

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'nun ofisine bomba imha uzmanları gönderildi
Netanyahu'nun ofisine bomba imha uzmanları gönderildi
İtalya'da korkunç ölüm: 2 dağcı çığ altında kalarak can verdi
İtalya'da korkunç ölüm: 2 dağcı çığ altında kalarak can verdi
Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerinin aileleri için yeni konut bölgesi açtı
Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlerinin aileleri için yeni konut bölgesi açtı
Galatasaray Juventus karşısına 4 eksikle çıkacak
Galatasaray Juventus karşısına 4 eksikle çıkacak
F-35 yazılımını kıran ülke! Bakan 'söylememem lazım' deyip bombayı patlattı
F-35 yazılımını kıran ülke! Bakan 'söylememem lazım' deyip bombayı patlattı
Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Ersin Destanoğlu açıklaması
Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Ersin Destanoğlu açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki gidişattan memnunuz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki gidişattan memnunuz
İstanbul'da Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Taksilerde yeni dönem, sistem değişiyor! Başkan neşteri vuracak
Taksilerde yeni dönem, sistem değişiyor! Başkan neşteri vuracak
Gece yarısı geldi, İstanbulluları korkuttu! 'Depremi hisseden var mı?
Gece yarısı geldi, İstanbulluları korkuttu! 'Depremi hisseden var mı?
İran mı ABD mi? Taliban, olası bir savaşta tarafını seçti
İran mı ABD mi? Taliban, olası bir savaşta tarafını seçti
Bakan Gürlek müjdeledi! IBAN mağdurları için düzenleme geliyor...
Bakan Gürlek müjdeledi! IBAN mağdurları için düzenleme geliyor...