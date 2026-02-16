Migros'tan iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla ilgili açıklama

Migros, bir süre önce iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla yapılan müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Migros'un, dağıtım merkezlerinde taşeron kadrosundaki 7 bin 875 çalışanı kadrosuna alarak sosyal ve sendikal haklara kavuşturduğu belirtilerek, bir süre önce iş akitleri feshedilen depo çalışanlarıyla yapılan müzakerelerin uzlaşmayla tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Migros'un sosyal diyalog ve çalışan hakları konusundaki yaklaşımını kararlılıkla sürdürdüğü aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

'Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde müzakere edilen başlıklarda, şirketimizin yetki ve sorumluluğunda olan ve çalışanların hak ve talepleri çerçevesinde çözümlenmemiş hiçbir konu kalmamıştır. Çalışma barışını korumayı merkeze aldığımız bu süreci, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde büyük bir titizlik ve sorumluluk bilinciyle yürüttük. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Migros ailesine katılan tüm çalışanlarımızla birlikte güven ve huzur içinde yolumuza devam edeceğiz.'