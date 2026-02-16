BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,94
ALTIN 7.015,49
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

F-35 yazılımını kıran ülke! Bakan 'söylememem lazım' deyip bombayı patlattı

F-35 yazılımını kıran ülke! Bakan 'söylememem lazım' deyip bombayı patlattı

TÜRKİYE'nin parasını ödemesine rağmen alamadığı F-35'lerle ilgili bombayı Hollanda hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Tuinman patlattı. Bakan, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının yazılımını güncellemeyi onaylamaması durumunda, bunu kendilerinin yapacağını belirterek, ''F-35'lerin yazılımını kırabilirsiniz. iPhone gibi'' dedi.

Abone ol

HOLLANDA geçici hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, BNR'nin Boekestijn & De Wijk adlı podcast programında, NATO ülkelerine yönelik olası büyük çaplı bir Rus saldırısına karşı Avrupa'nın hazırlığı, ABD desteği olmadan Avrupa savunma birliği ve F-35 savaş uçaklarının ABD yazılımına bağımlılığı konularını ele aldı. 2028 sonuna kadar Rus tehdidine karşı her şeyin hazır hale getirileceğini söyleyen Tuinman, bu tarihe kadar tankların, ilave F-35'lerin, sipariş edilen Tomahawk füzelerinin ve top sistemlerinin teslim alınmış olacağını dile getirdi.

F-35'LERİN YAZILIMIYLA İLGİLİ BOMBA
Amerikalıların müttefik olarak kendilerini geri çekmesi halinde Hollanda'daki F-35 uçaklarının ABD yazılım güncellemelerine bağımlılığının sorun yaratıp yaratmayacağına ilişkin Tuinman, ileriki 1,5-2 yılda Hollanda'nın Norveçliler ve yakında Polonyalılar ile Avrupa'da bunun için sıkı çalışacağını kaydetti. Tuinman, "O zaman Amerikalıların gerçekten tutumlarını netleştirip netleştirmeyeceklerini kendiliğinden göreceğiz." dedi.

"TIPKI İPHONE GİBİ YAZILIMLARINI KIRABİLİRİZ"
ABD'nin F-35'lerin yazılımını güncellemede işbirliğine gitmemesi veya isteksiz olması ihtimali üzerine Tuinman, yazılımı kırabildiklerini şu sözlerle açıkladı:

-"Size asla söylememem gereken bir şeyi söyleyeceğim ama yine de yapıyorum. Evet, sonuçta başka bir seçeneğiniz daha var.
-F-35'in de yazılımını kırabilirsiniz. Tıpkı iPhone gibi. Bunun hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Epstein'in alışveriş listesi mide bulandırdı! Sipariş ettiği ürünlere bakın
Foto Galeri Epstein'in alışveriş listesi mide bulandırdı! Sipariş ettiği ürünlere bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Ersin Destanoğlu açıklaması
Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Ersin Destanoğlu açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki gidişattan memnunuz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki gidişattan memnunuz
Destici önce memurlarla kıyasladı, sonra emekli maaşı için rakam verdi!
Destici önce memurlarla kıyasladı, sonra emekli maaşı için rakam verdi!
İstanbul'da Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Taksilerde yeni dönem, sistem değişiyor! Başkan neşteri vuracak
Taksilerde yeni dönem, sistem değişiyor! Başkan neşteri vuracak
Gece yarısı geldi, İstanbulluları korkuttu! 'Depremi hisseden var mı?
Gece yarısı geldi, İstanbulluları korkuttu! 'Depremi hisseden var mı?
İran mı ABD mi? Taliban, olası bir savaşta tarafını seçti
İran mı ABD mi? Taliban, olası bir savaşta tarafını seçti
Bakan Gürlek müjdeledi! IBAN mağdurları için düzenleme geliyor...
Bakan Gürlek müjdeledi! IBAN mağdurları için düzenleme geliyor...
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Devlet Bahçeli Yeraltı dizisi başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı
Devlet Bahçeli Yeraltı dizisi başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı
Haymana'da sokak ortasında önce eşini öldürdü sonra intihar etti
Haymana'da sokak ortasında önce eşini öldürdü sonra intihar etti
Uşak'ta karı koca feci şekilde can verdi
Uşak'ta karı koca feci şekilde can verdi