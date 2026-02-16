F-35 yazılımını kıran ülke! Bakan 'söylememem lazım' deyip bombayı patlattı
TÜRKİYE'nin parasını ödemesine rağmen alamadığı F-35'lerle ilgili bombayı Hollanda hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Tuinman patlattı. Bakan, ABD'nin F-35 savaş uçaklarının yazılımını güncellemeyi onaylamaması durumunda, bunu kendilerinin yapacağını belirterek, ''F-35'lerin yazılımını kırabilirsiniz. iPhone gibi'' dedi.Abone ol
HOLLANDA geçici hükümetinin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, BNR'nin Boekestijn & De Wijk adlı podcast programında, NATO ülkelerine yönelik olası büyük çaplı bir Rus saldırısına karşı Avrupa'nın hazırlığı, ABD desteği olmadan Avrupa savunma birliği ve F-35 savaş uçaklarının ABD yazılımına bağımlılığı konularını ele aldı. 2028 sonuna kadar Rus tehdidine karşı her şeyin hazır hale getirileceğini söyleyen Tuinman, bu tarihe kadar tankların, ilave F-35'lerin, sipariş edilen Tomahawk füzelerinin ve top sistemlerinin teslim alınmış olacağını dile getirdi.
F-35'LERİN YAZILIMIYLA İLGİLİ BOMBA
Amerikalıların müttefik olarak kendilerini geri çekmesi halinde Hollanda'daki F-35 uçaklarının ABD yazılım güncellemelerine bağımlılığının sorun yaratıp yaratmayacağına ilişkin Tuinman, ileriki 1,5-2 yılda Hollanda'nın Norveçliler ve yakında Polonyalılar ile Avrupa'da bunun için sıkı çalışacağını kaydetti. Tuinman, "O zaman Amerikalıların gerçekten tutumlarını netleştirip netleştirmeyeceklerini kendiliğinden göreceğiz." dedi.
"TIPKI İPHONE GİBİ YAZILIMLARINI KIRABİLİRİZ"
ABD'nin F-35'lerin yazılımını güncellemede işbirliğine gitmemesi veya isteksiz olması ihtimali üzerine Tuinman, yazılımı kırabildiklerini şu sözlerle açıkladı:
-"Size asla söylememem gereken bir şeyi söyleyeceğim ama yine de yapıyorum. Evet, sonuçta başka bir seçeneğiniz daha var.
-F-35'in de yazılımını kırabilirsiniz. Tıpkı iPhone gibi. Bunun hakkında daha fazla bir şey söylemeyeceğim."