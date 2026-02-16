BIST 14.181
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu

2024 yılında 25 kuruş madeni parayı basmayı bırakan Darphane, artık 1 ve 5 kuruş da basmayacak. Madeni 5 liranın üretimine ağırlık verilirken, daha ufak paraların yavaş yavaş piyasadan çekilmesi öngörülüyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetlerin nominal değerin üzerine çıkması nedeniyle 2026 yılı başında 1 ve 5 kuruşluk paraların basımını tamamen durdurdu. Üretimi 1 TL ve 5 TL odaklı hale getirildi. 

T24'te yer alan habere göre Darphane, 2026 yılı itibarıyla bazı madeni paraları basmayı tamamen bıraktı. 2024 yılında 25 kuruşun basımını durduran Darphane, artık 1 ve 5 kuruş da basmayacak. 

5 TL, 1 TL, 50 kuruş ve 10 kuruş

Darphane, 2026 yılından itibaren madeni 5 TL, 1 TL, 50 kuruş ve 10 kuruş basmaya devam ediyor. 

Ocak ayında 50 kuruştan 2 milyon 70 bin adet, 10 kuruştan ise sadece 180 bin adet basıldı. Cumhuriyetin 100. yılı anısına basıldıktan sonra piyasada varlığını sürdüren 5 TL'den ise ocak ayında 10 milyon adet basıldı. 

Darphane verilerine göre, paraların üretim maliyeti kendi değerlerini katladı. 1 TL’nin üretim maliyetinin 4 TL’yi, 50 kuruşun maliyetinin ise 3 TL’yi aştığı belirtiliyor.

