Devlet Bahçeli Yeraltı dizisi başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu aradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak, Yeraltı dizisinin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönündeki senaryo için tebrik etti. Bahçeli, Kaygılaroğlu'na bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğini de duyurdu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak NOW TV'de yayınlanan Yeraltı dizisinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak tebrik ettiğini söyledi. Bahçeli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin dizisinin baş rol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim."