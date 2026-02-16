BIST 14.181
Haymana'da sokak ortasında önce eşini öldürdü sonra intihar etti

Ankara'nın Haymana ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Çaldağ Mahallesi'nde akşam saatlerinde Serdar Hakbilir, boşanma süreci devam eden eşi Songül Hakbilir ile barışmak amacıyla bir araya geldi.

Görüşme sırasında Serdar Hakbilir, eşi Songül Hakbilir'e silahla ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Serdar ve Songül Hakbilir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

