Gol düellosu Beşiktaş'ın! Gol 90+7'de geldi

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir’i 3-2 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'i konuk etti. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazandı.

Başakşehir karşılaşmanın 36'ncı dakikasında Selke'nin golüyle öne geçti. Beşiktaş 43'te Oh ve 58'de Orkun attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi ve öne geçti.

Mücadelenin son dakikalarında baskısını artıran Başakşehir, 88'de Bertuğ'un attığı golle skoru 2-2 yaptı. Siyah-beyazlı ekipte, oyuna sonradan giren Mustafa Hekimoğlu 90+7'de skoru 3-2 yaptı ve Beşiktaş maçı kazandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40 yaptı. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Başakşehir ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

Başakşehir 2 - 3 Beşiktaş

90'GOL! Mustafa topu ağlara gönderdi. Beşiktaş 3-2 öne geçti.

88'GOL! Bertuğ topu ağlara gönderdi.

58'GOL! Orkun Kökçü topu ağlara gönderdi. Olaitan'ın pasında Oh topuğuyla sol kanattan hareketlenen Orkun'a topu bıraktı. Ceza sahası giren Orkun, sağ ayağıyla topu kalecinin sağından tavana vurdu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

55'Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Selke kafa vuruşunu yaptı, son anda Ersin ayağıyla çıkardı.

51'Sol kanattan Başakşehir etkili geldi. Arka direğe açılan ortayı Feyzullayev içeri çevirdi Shomurodov'un vuruşu savunmaya ardından direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

49'Olaitan topu sağ kanattan hareketlenen Cerny'nin önüne muhteşem bir pas attı. Cerny topu arkadan gelen Orkun'a çıkardı. Orkun'un vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

48'Sağ kanattan hareketlenen Feyzullayev, topu penaltı noktasındaki Shomurodov'a çıkardı. Shomurodov'un vuruşu direğin dibinden auta gitti.

46'Murillo'nun uzaklardan şutu üstten auta gitti.

46'İkinci yarıya Başakşehir başladı.

Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

43'GOL! Hyeon-gyu Oh topu ağlara gönderdi. Başakşehir savunmasında Opoku, topa bastı ve düştü. Topla buluşan ve karşı karşıya kalan Oh, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

39'Orkun Kökçü topu ağlara gönderdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.

36'GOL! Başakşehir, Selke'nin golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş savunmasında Djalo'nun pasını Duarte orta sahaya gelerek karşıladı ve top bir anda Beşiktaş ceza sahasındaki Selke'nin önüne düştü. Selke, karşı karşıya pozisyonda topu Ersin'in üstünden aşırtarak ağlara gönderdi.

32'El Bilal Toure, oyuna devam edemeyecek.

31'Beşiktaş'ta El-Bilal Toure sakatlık geçirdi.

24'Asllani'nin kaptırdığı topla Başakşehir hızlı geldi. Sağ taraftan yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı. Dönen topa Kemen gelişine vurdu Ersin çıkardı.

19'Shomurodov'un dar açıdan vuruşunu Ersin çıkardı.

13'Cerny sağ kanatta topla buluştu, sol ayağıyla kaleyi düşündü ama top üstten auta gitti.

9'İlk dakikalarda topa sahip olan taraf Başakşehir.

4'Sağ kanatta topla buluşan Feyzullayev, topu sol ayağına çekip uzak direğe vuruşunu yaptı ama top direkten auta gitti.

1'Karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

Başakşehir - Beşiktaş ilk 11'ler

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal, Oh