Nuri Şahin'den Sergen Yalçın açıklaması: Yüzde 1 bile...

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’a 3-2 mağlup olan RAMS Başakşehir’de teknik direktör Nuri Şahin, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada bireysel hatalar nedeniyle kaybettiklerini ve maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi. Şahin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın geçmişte kendisi hakkında yaptığı yorumların motivasyonunu etkilemediğini belirterek tamamen işine odaklandığını ifade etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a 3-2 yenilen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Maça çok iyi başladık ve iyi oynayarak öne geçtik. Bireysel hatadan dolayı beraberlik geldi. İkinci yarıda daha iyi başladık. Bu tarz maçlarda anları doğru oynayacaksınız. Son anlarda yine bireysel hatadan gol yedik. Maçın hakkı beraberlikti. Çok üzgünüm. Bazen acı oluyor ama öğreniyoruz. Önümüzdeki maçı kazanarak yeniden yarışa girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili soruyu, "Ben futbolun güzelliği için uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. Açıklamalar beni yüzde 1 bile motive etmedi. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı takımımı hazırladım. Tamamen işime odaklıyım. Futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türkiye ligini konuşsun, bunun peşindeyim." diye cevap verdi.

NE OLMUŞTU?

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı süreçte Alman ekibi Dortmund’un Nuri Şahin’i göreve getirmesine sert sözlerle karşı çıkmıştı. Yalçın o dönemde, “Borussia Dortmund’a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor’da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund’da hoca ol. Bu nasıl oluyor mesela?” ifadelerini kullanmıştı.

Şahin de Yalçın’ın açıklamalarına kayıtsız kalmamış ve yanıt vermişti.

NURİ ŞAHİN'DEN CEVAP

Şahin, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Güldüm yani. Yalan yok yani komik. Bana yakışmaz bu konulara çok girmek. Bir yandan çok güldüm çünkü zaten o yüzden yapılan bir şey. Reyting olsun, konuşulsun, ona sallayayım, buna sallayayım. Dortmund gibi büyük bir kulübün beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorlarsa burada bir sürü departman var, onlarla görüşebilirler. Hiçbir sıkıntı yok.”