BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16-17 Şubat’ta gerçekleştirmesi planlanan Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya ziyaret programında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde geçmiş olsun dileklerini iletirken, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin Al Nahyan’ın sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Şubat'ta gerçekleştireceği Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya ziyaretleriyle ilgili değişiklik oldu. Erdoğan'ın, BAE ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

ERDOĞAN, BAE LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AL NAHYAN'A GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

ERDOĞAN'IN BAE ZİYARETİ ERTELENDİ

Cumhurbaşkanımız, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik ziyaretlerini Al Nahyan'ın rahatsızlığı nedeniyle ertelediğini, en uygun zamanda belirlenecek bir başka tarihte, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini söyledi."

ÖNCEKİ HABERLER
Talat Atilla’nın 6 yıl önce Epstein açıklaması gündemde: Çok ünlü 4 Türk...
Talat Atilla’nın 6 yıl önce Epstein açıklaması gündemde: Çok ünlü 4 Türk...
Gol düellosu Beşiktaş'ın! Gol 90+7'de geldi
Gol düellosu Beşiktaş'ın! Gol 90+7'de geldi
AK Parti’li Kürşad Zorlu’ya Türk Dünyası Hizmet Ödülü
AK Parti’li Kürşad Zorlu’ya Türk Dünyası Hizmet Ödülü
SGK’dan sahte sigortalılığa sıkı denetim
SGK’dan sahte sigortalılığa sıkı denetim
İzmir’de fırtına denizi taşırdı! Kordon’da ulaşım aksadı
İzmir’de fırtına denizi taşırdı! Kordon’da ulaşım aksadı
Göztepe ile Kayserispor puanları paylaştı
Göztepe ile Kayserispor puanları paylaştı
Trump’tan Gazze açıklaması: O ülkeler 5 milyar dolar verecek
Trump’tan Gazze açıklaması: O ülkeler 5 milyar dolar verecek
Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria kararına sert tepki
Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria kararına sert tepki
Sakaryaspor, Amedspor'u liderlikten etti
Sakaryaspor, Amedspor'u liderlikten etti
Tarih belli oldu! DEM heyeti İmralı’ya gidiyor
Tarih belli oldu! DEM heyeti İmralı’ya gidiyor
DEM Parti heyeti pazartesi İmralı'ya gidecek
DEM Parti heyeti pazartesi İmralı'ya gidecek
NATO: Tüm analizler, savaş bittikten sonra Rusya'nın daha tehlikeli hale geleceğini gösteriyor
NATO: Tüm analizler, savaş bittikten sonra Rusya'nın daha tehlikeli hale geleceğini gösteriyor