Okan Buruk’un Juventus planı netleşiyor

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşılaşacağı Juventus maçı öncesi teknik direktör Okan Buruk'un kafasındaki kadro netleşmeye başladı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'u ağırlayacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak kritik maç, 17 Şubat Salı günü 20.45'te başlayacak.
OKAN BURUK, 11'İ SEÇİYOR
Karşılaşmanın hazırlıkları sürerken, teknik direktör Okan Buruk da sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor.
KALE VE SAVUNMA HATTI
TRT Spor'un haberine göre; temsilcimizde kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.
Savunmanın sağında Sacha Boey, solundaysa Ismail Jakobs olacak.
Stoper tandemininse Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşması bekleniyor.
ORTA SAHA VE HÜCUM BÖLGESİ
Orta sahada Lucas Torreira-Gabriel Sara ikilisinin önünde Roland Sallai'nin görev alabileceği belirtiliyor.
İleri üçlünün sağında Leroy Sane'ye, solundaysa Barış Alper Yılmaz'a forma verilmesi öngörülüyor.
Galatasaray, ileri uçtaysa Victor Osimhen ile gol arayacak.