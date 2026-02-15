Trump’tan Gazze açıklaması: O ülkeler 5 milyar dolar verecek

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki insani krizin hafifletilmesi ve yeniden imar süreci kapsamında 19 Şubat’ta Washington’daki Barış Enstitüsü’nde Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğini açıkladı. Trump, üye devletlerin insani yardım ve yeniden yapılanma çalışmaları için 5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını ve Gazze’ye konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis edildiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki insani durum ve bölgenin yeniden inşasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bölgedeki insani krizin hafifletilmesi ve altyapının tekrar ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun harekete geçtiğini belirten Trump, sürecin takvimi ve mali boyutu hakkında bilgi verdi.

Washington'daki Barış Enstitüsü'nde düzenlenecek kritik toplantıya işaret eden Trump, "19 Şubat'ta, Washington'daki Barış Enstitüsü'nde Gazze Barış Kurulu üyeleriyle bir araya geleceğim." dedi.

5 MİLYAR DOLARDAN FAZLA KAYNAK AYRILDI

Toplantının içeriğine ve mali boyuta ilişkin detayları paylaşan Trump, üye devletlerin Gazze için seferber olduğunu vurguladı. Bölgeye yönelik devasa bir bütçenin hazırlandığını kaydeden Trump, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Üye devletlerin Gazze'deki insani yardım ve yeniden yapılanma çabalarına 5 milyar dolardan fazla kaynak ayırdığını açıklayacağız."

Söz konusu kaynağın bölgedeki insani yardım faaliyetlerinin yanı sıra, savaşın izlerini silmek amacıyla başlatılacak yeniden imar projelerinde kullanılacağı belirtiliyor.

Trump, uluslararası paydaşlarla yürütülen bu koordinasyonun Gazze'nin geleceği için kritik önemde olduğunun altını çizdi.

GAZZE İÇİN BİNLERCE ASKERİ PERSONEL TAHSİS ETTİLER

ABD Başkanı, üye devletlerin ayrıca Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü için binlerce personel tahsis ettiğini belirtti.

Trump, Hamas’ın ateşkes anlaşması kapsamındaki silahsızlanma taahhüdünü hızlı bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Barış Kurulu, tarihteki en önemli uluslararası kuruluş olacağını kanıtlayacak ve bu kurulun başkanlığını yapmak benim için bir onurdur" dedi.