SGK’dan sahte sigortalılığa sıkı denetim

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2016 sonrası emeklilik işlemlerine yönelik sahte sigortalılık denetimlerini yoğunlaştırarak şüpheli dosyaları incelemeye aldı. Naylon şirketler üzerinden prim yatırılarak ya da gerçeğe aykırı sağlık raporlarıyla emekli olanlara tebligat gönderilerek 3 iş günü içinde savunma istenirken, usulsüzlük tespit edilmesi halinde maaşlar kesiliyor ve ödenen tutarlar faiziyle geri tahsil ediliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen sahte sigortalılık denetimleri hız kesmeden sürüyor. Kurum, özellikle 2016 sonrası emeklilik işlemlerinde şüphe bulunan dosyaları mercek altına aldı.

İncelemelerde ağırlıklı olarak, naylon şirketler aracılığıyla yatırılan primler üzerinden emekli olan kişiler üzerinde duruluyor.

Bu kapsamda, usulsüz şekilde emekli edildiği değerlendirilen vatandaşların adreslerine resmi tebligatlar gönderilmeye başlandı. Ayrıca gerçeğe aykırı sağlık raporlarıyla emekli olanlar da denetim kapsamına alındı.

TEBLİGAT GÖNDERİLİYOR, SAVUNMA İSTENİYOR

Emekliliğinde uygunsuzluk tespit edilen kişiler için ilk adım olarak SGK tarafından ikamet adreslerine tebligat gönderiliyor. Tebligatta, ilgili kişinin belirtilen SGK ilçe müdürlüğüne başvurarak savunma vermesi istenirken, çağrıya 3 iş günü içinde yanıt verilmesinin zorunlu olduğu vurgulanıyor.

USULSÜZ ÖDEMELER GERİ ALINIYOR

Denetimler sonucunda hata SGK kaynaklıysa, son 5 yıla ait ödemeler faiz uygulanmadan geri isteniyor. Ancak kusurun vatandaştan kaynaklandığı durumlarda, son 10 yıla ait emekli maaşları yasal faiziyle birlikte geri tahsil ediliyor.

MAAŞ KESİLİYOR, HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Usulsüzlük kesinleştiğinde, ilk olarak emekli aylığı durduruluyor. Ardından bugüne kadar ödenen maaşlar faizli şekilde hesaplanarak kişiye borç çıkarılıyor.

Bununla birlikte, sahte sigortalılık bildiriminde bulunan iş yeri sahipleri ve sigortalı gösterilen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor.

Söz konusu başvurular, resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına neden olma suçlamalarını kapsıyor.