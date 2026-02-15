BIST 14.181
Sakaryaspor, Amedspor'u liderlikten etti

Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Amed SF, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Amed 50 puana yükselirken, Sakaryaspor 24 puana çıktı ve haftayı 51 puanla Erzurumspor lider tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında haftaya lider giren Amed SF, sahasında Sakaryaspor'u konuk etti. 

Ev sahibi ekip, maçın 45'nci dakikasında Hasani'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sakaryaspor, mücadelenin 74'ncü dakikasında Poyraz Yıldırım'ın attığı golle skora dengeyi getirdi.

Sakaryaspor'da 90+8'de Zwolinski kırmızı kart gördü.

Maçta başka gol olmayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Amed puanını 50, Sakaryaspor ise 24 yaptı.

1. Lig'in yeni lideri 51 puanla Erzurumspor oldu. Erokspor ise Amed'in averajla önünde yer aldı.

