Tarih belli oldu! DEM heyeti İmralı’ya gidiyor

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmalar devam ederken DEM Parti İmralı Heyeti’nin yarın İmralı Adası’na gideceği açıklandı.

Terörsüz Türkiye' süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli önderliğinde başlatılan süreçte aşamalar birer birer geçiliyor.

Sürece ilişkin çalışmalar hız kesmeden devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

DEM, YARIN İMRALI'YI ZİYARET EDECEK

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı adasına gidecek.

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer alacak. 

BİR ÖNCEKİ ZİYARET 3 ARALIK'TAYDI

DEM heyeti, adaya bir önceki ziyaretini 2 Aralık 2025 tarihinde yapmıştı. Ziyaretin, ardından yazılı bir açıklama yapılmıştı. 

