BIST 14.181
DOLAR 43,73
EURO 51,93
ALTIN 7.075,98
HABER /  EKONOMİ

Bakan Göktaş duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakan Göktaş duyurdu! Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,09 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Abone ol

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını vurgulayan Göktaş, bu çerçevede geçen yıl toplam 67,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı yaptıklarını anımsattı.

Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi için 11 bin 702 liradan, 13 bin 878 liraya yükseldiğini aktaran Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Halihazırda 516 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bu kapsamda bu ay toplam 7,09 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Medipol Sağlık Grubu’ndan çocukluk çağı kanserlerine dikkat çeken panel
Medipol Sağlık Grubu’ndan çocukluk çağı kanserlerine dikkat çeken panel
Yüzyılın Konut Projesi'nde 16-22 Şubat kura takvimi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nde 16-22 Şubat kura takvimi belli oldu! Bakan Kurum açıkladı
Bakan Mehmet Şimşek'ten emanet hesap uyarısı
Bakan Mehmet Şimşek'ten emanet hesap uyarısı
Bayraktar TB3 SİHA'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi
Bayraktar TB3 SİHA'dan NATO tatbikatında gövde gösterisi
Ünlü yönetmen Spike Lee'den Filistin'e destek
Ünlü yönetmen Spike Lee'den Filistin'e destek
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Dünyaca ünlü telefon markasından şok karar! 4 sevilen ürün rafa kalktı
Dünyaca ünlü telefon markasından şok karar! 4 sevilen ürün rafa kalktı
Obama'dan Trump'ın paylaşımına tepki: Utanç hissi kalmamış gibi...
Obama'dan Trump'ın paylaşımına tepki: Utanç hissi kalmamış gibi...
Volkan Demirel'e sürpriz talip! Kabul ederse bir ilk olacak
Volkan Demirel'e sürpriz talip! Kabul ederse bir ilk olacak
Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten vefat eden Burçay Şimşek için taziye mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten vefat eden Burçay Şimşek için taziye mesajı
NBA'de 2026 All-Star heyecanı
NBA'de 2026 All-Star heyecanı