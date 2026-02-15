BIST 14.181
Hamas: İsrail'in Gazze'deki katliamları Barış Kurulu toplantısına mesaj niteliğinde

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdürerek Washington’da yapılması planlanan "Barış Kurulu" toplantısı öncesinde kanlı bir tablo oluşturmayı hedeflediğini açıkladı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıların ardından yazılı açıklama yaptı.

Kasım, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdürdüğünü belirterek, bunun ateşkes anlaşmasının ciddi bir ihlali olduğunu kaydetti.

Hamas Sözcüsü Kasım, "Bu suç niteliğindeki tırmanış, Barış Kurulu toplantısı öncesinde sahada kanlı bir tablo oluşturma ve Gazze’de ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik tüm çaba ve ilgili kurumların hiçbir ağırlığının olmadığı mesajını verme girişimidir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kasım, İsrail’in, tüm tarafların ateşkes anlaşmasının uygulanmasına bağlı kalınması gerektiğini dile getirmesine rağmen saldırılarını sürdürdüğü uyarısında bulundu.

Yaklaşan toplantı öncesinde Barış Konseyi’ne çağrıda bulunan Kasım, İsrail’e tekrarlanan ihlallerini durdurması için baskı yapılmasını ve üzerinde mutabık kalınan hususların oyalama ya da hileye başvurulmadan uygulanmasının sağlanmasını istedi.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 12 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.​​​​​​​

