POLİTİKA

Dışişleri'nden İsrail'in Batı Şeria kararına sert tepki



Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’da egemenliğini dayatma ve yerleşim faaliyetlerini genişletme kararını en güçlü şekilde kınadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail'in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür.

İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmamaktadır.

Netanyahu hükümeti tarafından işgal altındaki Batı Şeria’da yoğunlaştırılan yayılmacı politikalar, bölgede devam eden barış çabalarını baltalamakta ve iki devletli çözüm perspektifine zarar vermektedir.

Uluslararası toplumu, İsrail’in fiili durum yaratma girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırıyoruz.

Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir.

