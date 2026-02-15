DEM Parti heyeti pazartesi İmralı'ya gidecek

DEM Parti İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere pazartesi İmralı Adası’na gideceği açıklandı.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti İmralı Heyeti, yarın terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek. Partiden yapılan açıklamada; heyetin yine DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluştuğu bildirildi.

Görüşmenin 16 Şubat Pazartesi yani yarın olacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetini Beştepe'de 4'üncü kez kabul etmişti. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.