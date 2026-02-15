BIST 14.181
Çok istediği halde babası okula göndermedi! Yıllar sonra bakın ne yaptı

Çok istediği halde babası okula göndermedi! Yıllar sonra bakın ne yaptı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Ali Ermiş'in okula gidememenin eksikliğini gidermek için yaptırdığı 2 katlı 8 derslikli okulda ilk ders zili çaldı.

Ali Ermiş, çok istemesine rağmen ailesi tarafından köydeki hayvanlara baksın diye okula gönderilmedi. Kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrenen Ermiş, 9 çocuğunun da iyi eğitim alması için gayret gösterdi.

Çocuklarından 2'si üniversite mezunu olan Ermiş, okula gidememenin eksikliğini yaptırdığı 2 katlı 8 derslikli okulla gidermeye çalıştı.

Çok istediği halde babası okula göndermedi! Yıllar sonra bakın ne yaptı - Resim: 0

 Öğrencilerin kendisine sarılmasıyla duygulandı

İçinde fen laboratuvarı ve çok amaçlı salonun yer aldığı okulda ders zili çalmasının mutluluğunu yaşayan Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulu ve sınıfları gezdiğini, öğrencilerin kendisine sarılmasıyla çok duygulandığını söyledi.

Çok istediği halde babası okula göndermedi! Yıllar sonra bakın ne yaptı - Resim: 1

İçindeki okul sevgisini okul yaptırarak giderdiğini belirten Ermiş, şöyle konuştu:

"Eskil'de bu okulun depreme dayanıksız olduğunu ve yıkılacağını öğrendim. Okul müdürü Fatih Ermiş hoca durumu anlatınca yeni binayı ben yaptırmaya karar verdim. Gerekli görüşmelerin ardından 2024'te inşaatına başlamıştık. Çok şükür 1,5 senede bitirdik. Öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret ettim, çok memnun oldum, gururluyum. Öldükten sonra insana hiçbir şey kalmıyor. Tüm vatandaşlarımıza bu tür hayır işlerini tavsiye ederim."

